Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что 19 мая был подписан важнейший для страны документ - Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью реализации коммуникационной кампании здорового питания, а это значит, что школьное питание на Украине ждет «революция». Соответствующий пост появился на странице Зеленской в Instagram 19 мая

«Докладываю. Работа над реформированием системы школьного питания продолжается. Сегодня был сделан важный шаг — мы вместе с ЮНИСЕФ, Посольством Швейцарской Конфедерации и МОН (Министерство образования и науки Украины — ред.) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью реализации коммуникационной кампании здорового питания», — написала Зеленская.

«Меморандум??!!! Чтобы просто прописать полезное меню в школах и садах? Уровень…», «Я что-то не очень понимаю, при чем здесь ЮНИСЕФ, МОН, Швейцарская Конфедерация к детскому питанию в школах??? Сколько можно посторонние страны и иностранные организации привлекать к проблемам внутри страны. Неужели вы такие тупые и беспомощные?????», «Еще стоит провести переговоры с УЕФА и комитетом Оскара и подписать ряд меморандумов», — отреагировали украинцы.

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Ранее первая леди сообщала, что меню в школьных столовых будет пересмотрено и из него исключат вредную пищу, в частности, колбасные изделия и газировку.