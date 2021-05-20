«Докладываю. Работа над реформированием системы школьного питания продолжается. Сегодня был сделан важный шаг — мы вместе с ЮНИСЕФ, Посольством Швейцарской Конфедерации и МОН (Министерство образования и науки Украины — ред.) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью реализации коммуникационной кампании здорового питания», — написала Зеленская.
«Меморандум??!!! Чтобы просто прописать полезное меню в школах и садах? Уровень…», «Я что-то не очень понимаю, при чем здесь ЮНИСЕФ, МОН, Швейцарская Конфедерация к детскому питанию в школах??? Сколько можно посторонние страны и иностранные организации привлекать к проблемам внутри страны. Неужели вы такие тупые и беспомощные?????», «Еще стоит провести переговоры с УЕФА и комитетом Оскара и подписать ряд меморандумов», — отреагировали украинцы.
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Несмотря на критические замечания, Зеленская уточнила, что в рамках подписанного Меморандума планируется провести поведенческое исследование среди всех участников учебного процесса, на основе которого потом совместно с бизнесом будет решаться вопрос об обновлении оборудования для столовых в школах.
Ранее первая леди сообщала, что меню в школьных столовых будет пересмотрено и из него исключат вредную пищу, в частности, колбасные изделия и газировку.