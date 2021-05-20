Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у него нет избирательного штаба, который готовит его к следующим выборам президента Украины. Он рассказал об этом в интервью изданию «Украинская правда» 20 мая

Зеленскому не дают покоя президентские амбиции Кличко © Facebook, Віталій Кличко признался Кличко.

Он подчеркнул, что никогда не говорил, что будет баллотироваться в президенты на следующих выборах. При этом мэр заявил, что его партия УДАР готовится к парламентским выборам: сейчас политсила работает над тем, чтобы возродить свои ячейки во всех областях.

На прошлой неделе правоохранители провели обыски в департаментах Киевской городской госадминистрации (КГГА) и на коммунальных предприятиях города. Кличко потребовал от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов.

Кроме того, обыски прошли и в доме, где живет киевский градоначальник. Как сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), операция была связана с контрабандой топлива из РФ, однако Кличко не верит в это заявление.