В Ровно воспитатели и родители обвиняют заведующую одного из детских садов в травле подчиненных и присвоении их премий. Об этом говорится в сюжете ТСН от 19 мая

Украинские детсады кормят малышей просроченными продуктами © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

После этого начальница не успокоилась: она почти сразу объявила вернувшейся сотруднице два выговора и поставила ультиматум: или та уволится самостоятельно, или ее уволят принудительно по выговору.

Родители решили обратиться с жалобой в Управление образования и мэрию. Заведующую отстранили и начали расследование. Как выяснилось, только за последний год в садике сменилось 10 работников, а за 5 лет — полсотни. Также вскрылось, что заведующая требовала часть премий, которые начислялись сотрудникам.