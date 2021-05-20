По словам воспитателей, заведующая унижает сотрудников. Так, одну из них женщина при всех обвинила в несовершенном знании украинского языка. После инцидента воспитательница уволилась, но родители уговорили ее вернуться на работу к детям.
После этого начальница не успокоилась: она почти сразу объявила вернувшейся сотруднице два выговора и поставила ультиматум: или та уволится самостоятельно, или ее уволят принудительно по выговору.
Родители решили обратиться с жалобой в Управление образования и мэрию. Заведующую отстранили и начали расследование. Как выяснилось, только за последний год в садике сменилось 10 работников, а за 5 лет — полсотни. Также вскрылось, что заведующая требовала часть премий, которые начислялись сотрудникам.