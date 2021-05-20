Одна из украинок, принявших участие в скандальной фотосессии в стиле ню на балконе в Дубае, Наталья Чуприна рассказала журналистам, что в Днепре ее избили и изнасиловали. Видео с интервью девушки 19 мая выпустил канал ДніпроTV

Произошло это, утверждает Чуприна, уже после того, как она вместе с другими девушками в середине апреля вернулась на Украину. Модель объяснила, что познакомилась в Днепре с мужчиной, сначала общение было нормальным, но потом разговор зашел про ту самую съемку. Тогда новый знакомый начал упрекать девушку в том, что она «не тем занимается».

«Я решила, что мне надо ехать домой, потому что в грубой форме я не хочу чтобы со мной общались, и меня после этого избили и изнасиловали. Проблема была в том, что это был частный дом. Он был с другом, но тот ушел. Мужчина отнесся ко мне так, будто я ничего не стою, что со мной можно так обращаться», — рассказала Чуприна.

Она отметила также, что обидчик — «знакомый знакомых», который, по всей вероятности, давно знал о ней и следил за историей из Дубая, а уже при личной встрече соврал о месте работы и своем семейном положении.

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Обнаженными девушками оказались украинки, которые якобы делали снимки для рекламной кампании. Участниц фотосессии задержали и в середине апреля выслали из ОАЭ.