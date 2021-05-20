Произошло это, утверждает Чуприна, уже после того, как она вместе с другими девушками в середине апреля вернулась на Украину. Модель объяснила, что познакомилась в Днепре с мужчиной, сначала общение было нормальным, но потом разговор зашел про ту самую съемку. Тогда новый знакомый начал упрекать девушку в том, что она «не тем занимается».
«Я решила, что мне надо ехать домой, потому что в грубой форме я не хочу чтобы со мной общались, и меня после этого избили и изнасиловали. Проблема была в том, что это был частный дом. Он был с другом, но тот ушел. Мужчина отнесся ко мне так, будто я ничего не стою, что со мной можно так обращаться», — рассказала Чуприна.
Она отметила также, что обидчик — «знакомый знакомых», который, по всей вероятности, давно знал о ней и следил за историей из Дубая, а уже при личной встрече соврал о месте работы и своем семейном положении.
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История с дубайской фотосессией началась с того, как 3 апреля в соцсетях опубликовали видео и фото обнаженной съемки компании дам на балконе элитной гостиницы Dubai Marina. Общественность ОАЭ возмутило произошедшее, так как данная выходка противоречит местному законодательству.
Обнаженными девушками оказались украинки, которые якобы делали снимки для рекламной кампании. Участниц фотосессии задержали и в середине апреля выслали из ОАЭ.