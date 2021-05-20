Наряду с полезными, гречневая крупа имеет ряд негативных свойств, которые могут сильно навредить здоровью. Диетологи рассказали, для кого гречка может стать опасным продуктом, передает Today UA

На Украине продают гречку с шокирующей «добавкой» © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк оказалось, в гречке отсутствуют важные микроэлементы, что может повлечь за собой остеопороз и разрушение зубов.

По мнению диетологов, в первую очередь гречка опасна для женщин старше 40-45 лет, потому что из-за недостаточного усвоения кальция существенно вырастает риск развития остеопороза.

Также осторожными с гречкой необходимо быть и людям, у которых есть проблемы с пищеварением, — у них она может вызвать спазмы желудка и другие неприятные явления.

Людям, страдающим от аллергии, стоит совсем отказаться от этой крупы, а больным сахарным диабетом, гипертоникам, людям с почечной недостаточностью или язвой желудка и беременным стоит есть гречневую кашу не более пары раз в месяц.

Также эксперты отметили, что попытка похудеть с помощью гречневой диеты может обеспечить целый букет неприятных последствий и серьезно «посадить» здоровье. Так, среди побочных эффектов от такой диеты могут быть головные боли, апатия, упадок сил и заторможенность.

Впрочем, как подчеркнули диетологи, совсем отказываться от гречневой крупы не стоит, так как при нормированном употреблении она укрепляет организм и защищает от онкологии.