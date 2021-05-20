Дочь певицы Аллы Пугачевой исполнительница Кристина Орбакайте дала новое интервью, в котором рассказала, что всегда была близка с матерью, ценила ее слова, а также призналась, какое прозвище получила в детстве. Ее слова 19 мая привело издание Wday.ru

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«Много их было за все годы — разные: материнские, женские, бытовые, творческие… Они всегда мудрые. Процитирую одно: "Будь уверенной в себе, никогда не жалуйся и не вини кого-то в своих неудачах. Всегда рассчитывай на себя!"», — вспомнила певица.

Призналась звездная дочка и в том, какое прозвище у нее было в детстве. Многие фанаты артистки долгое время предполагали, что Орбакайте называли «чучело», по названию фильма, в котором она еще девочкой сыграла главную роль, но все оказалось не так просто.

«Мама говорила, что в детстве у меня было прозвище "спичка". Я быстро загоралась и быстро гасла», — призналась артистка.

При своем взрывном и эмоциональном характере, заявила исполнительница, она обладает природной скромностью, которая, на ее взгляд, передалась ей по наследству.

«У меня и папа, и мама тоже скромные. Я могу вписаться в любую компанию, несмотря на то что многие думают, что я надменная и неразговорчивая, но на самом деле это просто скромность», — заявила она.

В 2020 году Пугачева поздравила Орбакайте с днем рождения кадрами из фильма «Чучело», какой подарок она приготовила своей наследнице на этот раз — пока неизвестно. Орбакайте 25 мая исполнится 50 лет.

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Дочь Пугачевой состояла в гражданском браке с коллегой Владимиром Пресняковым, в этом союзе родился сын Никита, потом артистка встречалась с предпринимателем Русланом Байсаровым и родила от него сына Дени.

С 2005 года Орбакайте замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, который младшее ее на семь лет. Мужчина родился в США в семье русских эмигрантов, Орбакайте переехала к нему в Майами, где у супругов родилась общая дочь Клавдия.