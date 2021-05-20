Сейчас судьба депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука зависит от него и его личной позиции, сказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант

Если на депутата от ОПЗЖ заведут дела, связанные с государственной изменой или угрозой национальной безопасности, власти смогут творить все что угодно под этими лозунгами, полагает эксперт.

«Вопрос в личной позиции Виктора Медведчука, убежит ли он, останется ли, будет ли он готов даже пойти на жертвы. Если он это сделает, это будет говорить о его характере как политика», — сказал Дзермант.

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Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.