Если на депутата от ОПЗЖ заведут дела, связанные с государственной изменой или угрозой национальной безопасности, власти смогут творить все что угодно под этими лозунгами, полагает эксперт.
«Вопрос в личной позиции Виктора Медведчука, убежит ли он, останется ли, будет ли он готов даже пойти на жертвы. Если он это сделает, это будет говорить о его характере как политика», — сказал Дзермант.
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На прошлой неделе, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.