Более 5,1 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели почти 17 тысяч человек. Об этом Минздрав страны сообщил в Telegram-канале «Коронавирус_инфо» 20 мая

Ежесуточное число случаев COVID-19 на Украине продолжает расти © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк сообщении.

За минувшие сутки были госпитализированы 1884 человека, выписаны из больниц — 2821, скончались — 203, выздоровели — 16 748. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Днепропетровской (489) области, Киеве (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 170 398 человек, выздоровели — 1 916 194, скончались — 48 899. С начала кампании по вакцинации привились 964 747 украинцев, из них завершили вакцинацию (получили две дозы) 48 070 человек.