«В Украине по состоянию на 20 мая 2021 года зафиксировано 5165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки были госпитализированы 1884 человека, выписаны из больниц — 2821, скончались — 203, выздоровели — 16 748. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Днепропетровской (489) области, Киеве (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 170 398 человек, выздоровели — 1 916 194, скончались — 48 899. С начала кампании по вакцинации привились 964 747 украинцев, из них завершили вакцинацию (получили две дозы) 48 070 человек.