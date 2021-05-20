Апелляционный суд Киева лишил Сбербанк доменного имени и запретил ему использовать в украинском государстве десять торговых марок, признав их недействительными, сообщили «Украинские новости» 19 мая

Данный иск подал украинский «Ощадбанк», объясняя его тем, что ранее представители российской компании пытались убедить суд в том, что в результате регистрации Сбербанком на Украине торговой марки были нарушены их права.

Однако Верховный суд Украины отклонил эту жалобу и заявил о том, что в связи с решением Северного апелляционного хозяйственного суда торговая марка «Сбербанк» на Украине принадлежит украинскому «Ощадбанку».

«Решением суда также запрещено Сбербанку РФ незаконно использовать товарный знак "Сбербанк" по свидетельству Украины, владельцем которого является "Ощадбанк". Кроме того, обязать частного предпринимателя Олейникова переделегировать доменное имя sberbank.ua в пользу "Ощадбанка"», — сообщил украинский суд.

Стало известно, куда уходит «Сбербанк» из Украины и Европы © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В марте 2017 года Украина ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), «Проминвестбанка» («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка).

Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Позднее санкции против российских банков продлевались.

Известно, что в марте 2019 года их продлили на два года в отношении Сбербанка, ВТБ, «Проминвестбанка» («дочка» ВЭБа) и «БМ-2018» («внучка» ВТБ).

Так как Сбербанк к тому времени продал БМ Банк, санкции против последнего не продлевались.