На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) одной из тем для обсуждения станет обмен удерживаемыми лицами с ЛДНР, однако о сроках возможного обмена пока речь не идет, поскольку продолжается работа над списками пленных. Об этом член гуманитарной подгруппы в ТКГ от Киева Татьяна Иванова сообщила в эфире телеканала «Украина 24» 19 мая

Украина просит Донбасс выйти на обмен с 100 пленными — Арестович © Facebook Алексея Арестовича

«Об этом (о сроке согласования списков. — Ред.) сейчас рано говорить, это может быть период и очень короткий, и очень долгий. Каждый раз это при каждом обмене происходило по-разному», — заявила Иванова.

Ранее во время общего заседания ТКГ в формате видеоконференции стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое» со стороны ЛНР. Координатор гуманитарной подгруппы посол ОБСЕ Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить эти пункты пропуска для объективной оценки выполнения условий для их открытия.