По ее словам, процедура открытия списков пленных и работа с ними еще не пройдена, а заседание гуманитарной подгруппы, где должны обсуждать обмен, задерживается.
«Об этом (о сроке согласования списков. — Ред.) сейчас рано говорить, это может быть период и очень короткий, и очень долгий. Каждый раз это при каждом обмене происходило по-разному», — заявила Иванова.
Ранее во время общего заседания ТКГ в формате видеоконференции стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое» со стороны ЛНР. Координатор гуманитарной подгруппы посол ОБСЕ Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить эти пункты пропуска для объективной оценки выполнения условий для их открытия.