По оценкам российского министра, встреча была конструктивной. Он также добавил, что, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у Блинкена желание их ликвидировать.
«Мы готовы разгребать завалы, оставшиеся от предыдущей администрации США», — заявил Лавров.
Кроме того, представитель России подтвердил готовность приступить к диалогу по стратегической безопасности. Глава Госдепа при этом не отказался от такой идеи, заявил Лавров.
В свою очередь, глава Госдепа США подчеркнул, что недавние американские антироссийские шаги были сделаны не для эскалации напряженности, а для защиты интересов Вашингтона.
«Если [президент РФ Владимир] Путин и [президент США Джо] Байден смогут работать вместе, мир будет более безопасным», — убежден Блинкен.
Кроме того, в ходе встречи госсекретарь США подтвердил отказ от санкций против трубопровода «Северный поток – 2». По его словам, такое решение отвечает национальным интересам Вашингтона.