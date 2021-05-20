В Рейкьявике 20 мая завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры продолжались почти два часа

Лавров и Блинкен готовятся впервые встретиться в Рейкьявике © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Мы готовы разгребать завалы, оставшиеся от предыдущей администрации США», — заявил Лавров.

Кроме того, представитель России подтвердил готовность приступить к диалогу по стратегической безопасности. Глава Госдепа при этом не отказался от такой идеи, заявил Лавров.

В свою очередь, глава Госдепа США подчеркнул, что недавние американские антироссийские шаги были сделаны не для эскалации напряженности, а для защиты интересов Вашингтона.

«Если [президент РФ Владимир] Путин и [президент США Джо] Байден смогут работать вместе, мир будет более безопасным», — убежден Блинкен.

Кроме того, в ходе встречи госсекретарь США подтвердил отказ от санкций против трубопровода «Северный поток – 2». По его словам, такое решение отвечает национальным интересам Вашингтона.