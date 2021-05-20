Ранее специалист по Афганистану Андрей Серенко выражал мнение, что сейчас наиболее уязвимыми для террористических атак регионами России являются Москва и города вроде Тюмени, потому что многие молодые мусульмане отправляются на заработки в нефтегазодобывающие и золотоносные районы и потому что исламисты устроили в соцсетях целую пропагандистскую кампанию о том, что Сибирь — это исконная мусульманская земля и что «проклятый Ермак» убил «благородного хана Кучума».
Специалист подчеркнул, что при обсуждении террористической угрозы нельзя акцентировать внимание именно на мусульманах, хотя есть определенная категория представителей этой веры, которые «заблудилась в трех соснах и против которых применяются псевдоисламские учения, стравливая друг с другом».
«На мой взгляд, с этой точки зрения гораздо большую опасность представляет именно Украина. Американцы подготовили достаточное количество диверсантов на полигоне Яворов подо Львовом для действий в том числе на территории России. Мы не знаем, сколько спящих ячеек они организовали после 2014 года. И этих специалистов по диверсионной работе очень сложно идентифицировать, потому что они такие же, как мы», — пояснил Жилин.
Собеседник издания добавил, что в условиях гибридной войны российскому обществу нужно проявлять бдительность и не считать борьбу с терроризмом работой исключительно спецслужб, на плечи которых ложится колоссальная нагрузка.
Полностью интервью можно прочитать здесь.