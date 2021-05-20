Россия — многонациональная страна, ее враги вполне могут спровоцировать межнациональные и межконфессиональные конфликты, потому что они самые кровавые и потому что конфликтующие стороны очень тяжело примирить. Об этом рассказал военный эксперт и эксперт по безопасности Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин о событиях в Казани и обо всех уровнях террористической угрозы для России © Twitter, Александр Жилин Андрей Серенко выражал мнение, что сейчас наиболее уязвимыми для террористических атак регионами России являются Москва и города вроде Тюмени, потому что многие молодые мусульмане отправляются на заработки в нефтегазодобывающие и золотоносные районы и потому что исламисты устроили в соцсетях целую пропагандистскую кампанию о том, что Сибирь — это исконная мусульманская земля и что «проклятый Ермак» убил «благородного хана Кучума».

Специалист подчеркнул, что при обсуждении террористической угрозы нельзя акцентировать внимание именно на мусульманах, хотя есть определенная категория представителей этой веры, которые «заблудилась в трех соснах и против которых применяются псевдоисламские учения, стравливая друг с другом».

«На мой взгляд, с этой точки зрения гораздо большую опасность представляет именно Украина. Американцы подготовили достаточное количество диверсантов на полигоне Яворов подо Львовом для действий в том числе на территории России. Мы не знаем, сколько спящих ячеек они организовали после 2014 года. И этих специалистов по диверсионной работе очень сложно идентифицировать, потому что они такие же, как мы», — пояснил Жилин.

Собеседник издания добавил, что в условиях гибридной войны российскому обществу нужно проявлять бдительность и не считать борьбу с терроризмом работой исключительно спецслужб, на плечи которых ложится колоссальная нагрузка.

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