Теракты против детей — самое болезненное, что может быть для взрослого населения, поэтому в России участились случаи стрельбы в школах. Об этом рассказал военный эксперт и эксперт по безопасности Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников: Школьное насилие требует комплексного подхода © Facebook, Pavel Kozhevnikov Ильназ Галявиев, на него официально было зарегистрировано оружие. По версии следствия, при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.

Что касается конкретной трагедии в Казани, то по некоторым признакам можно сделать вывод о том, что против России в рамках гибридной войны готовы применять в том числе терроризм, и это могла была некая спланированная операция, считает специалист.

По его мнению, она в чем-то напоминает массовое убийство в Керченском политехническом колледже, когда все было списано на одного человека, который стрелял, а потом профессионалы, комментируя эти события, высказали иную точку зрения: что там была группа террористов, которая вела огонь.

«Когда наши враги стараются создать впечатление, что жизнь наших детей в опасности, это оказывает колоссальное давление в том числе и на политическую власть в стране. Потому что дороже детей у семьи никого нет. Это психологический расчет, и упор делается именно на это», — указал Жилин.

Проблема заключается еще и в том, что сегодня невозможно каждую школу превратить в аэропорт с точки зрения безопасности, это дорого, и это все равно не дает стопроцентной гарантии защиты, заключил собеседник издания.

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