Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии из-за внутриукраинского конфликта, рассказал в интервью изданию Украина.ру украинский энергоэксперт Юрий Корольчук

Одну сторону конфликта занимают те, кто импортирует электроэнергию и старается ее продать дороже на Украине. Это группа компаний, часть из которых контролируют Виктор Пинчук, Игорь Коломойский и другие трейдеры, заявил эксперт.

Также, по словам энергоэксперта, другой стороной конфликта является компания ДТЭК Рината Ахметова, которая владеет самой большой группой тепловых электростанций. Условно говоря, они могли бы произвести тот объем электроэнергии, что закупался в РФ, подчеркнул он.

«Весь этот сыр-бор о запрете импорта электричества на самом деле внутренний украинский конфликт», — сказал Корольчук.

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Эксперт сказал, может ли РФ прекратить поставки электричества на Украину в обмен на воду для Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается введение запрета на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Проект закона Верховная Рада приняла 15 апреля. Он должен обеспечить сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к евроинтеграции энергосистемы страны.

Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.