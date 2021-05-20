Решение Никиты Хрущева в 1954 году о передаче Крыма в состав Украинской ССР было незаконным. Россия даже могла бы и не спрашивать мнения крымчан, а просто объявить о своём решении вернуть обратно сданные «в аренду» земли. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Козенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Козенко: Донбасс принял на себя те пули, что предназначались Крыму © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В отношении же республик Донбасса ситуация сложнее. Поэтому и путь сложнее. Тут катализатором начала процесса по воссоединению со своей родиной Россией также стал государственный переворот на Украине и тотальная угроза жизни и безопасности жителей региона», — указал Козенко.

Политик уточнил, что действовавшие украинские органы власти прекратили своё существование, а депутаты представительных органов двух бывших областей Украины разбежались, и вместо них были избраны органы власти, которые и продолжили заявленный на референдуме курс по воссоединению с Россией.

«Референдум в республиках Донбасса, так же, как и референдум в Крыму, стал главным выражением официальной позиции жителей этих регионов. Проводился он открыто и прозрачно», — констатировал депутат.

И хоть результаты голосования на референдуме на Донбассе подсчитаны, но о его завершении и итогах будем говорить именно тогда, когда и произойдёт то самое воссоединение, за которое голосовали, заключил собеседник издания.

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