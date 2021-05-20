Однако прошло много лет, и для того чтобы убедиться, а не поменяли ли свои убеждения крымчане, был проведён референдум в соответствии с действующим законодательством, и решение об этом плебисците принимали законно избранные органы власти, пояснил парламентарий.
«В отношении же республик Донбасса ситуация сложнее. Поэтому и путь сложнее. Тут катализатором начала процесса по воссоединению со своей родиной Россией также стал государственный переворот на Украине и тотальная угроза жизни и безопасности жителей региона», — указал Козенко.
Политик уточнил, что действовавшие украинские органы власти прекратили своё существование, а депутаты представительных органов двух бывших областей Украины разбежались, и вместо них были избраны органы власти, которые и продолжили заявленный на референдуме курс по воссоединению с Россией.
«Референдум в республиках Донбасса, так же, как и референдум в Крыму, стал главным выражением официальной позиции жителей этих регионов. Проводился он открыто и прозрачно», — констатировал депутат.
И хоть результаты голосования на референдуме на Донбассе подсчитаны, но о его завершении и итогах будем говорить именно тогда, когда и произойдёт то самое воссоединение, за которое голосовали, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.