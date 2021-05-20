Ситуация с Медведчуком началась еще в тот момент, когда ОПЗЖ по рейтингам перегнала партию украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа», после чего против Медведчука были введены санкции, а потом закрыты телеканалы, принадлежавшие другому депутату Рады от ОПЗЖ Тарасу Козаку, заявил политолог.
«Учитывая всю вовлеченность политической верхушки во всю эту историю, я думаю, что стоит говорить, что тут политическая подоплека является доминирующей», — сказал Якубин.
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На прошлой неделе, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.