В истории с арестом депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука за обвинение его в госизмене главным фактором является политический, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог Алексей Якубин

Ситуация с Медведчуком началась еще в тот момент, когда ОПЗЖ по рейтингам перегнала партию украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа», после чего против Медведчука были введены санкции, а потом закрыты телеканалы, принадлежавшие другому депутату Рады от ОПЗЖ Тарасу Козаку, заявил политолог.

«Учитывая всю вовлеченность политической верхушки во всю эту историю, я думаю, что стоит говорить, что тут политическая подоплека является доминирующей», — сказал Якубин.

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Кузьмин рассказал, как власть пытается «удержать» домашний арест для Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.