Украинское государство мечтает о том, чтобы Россия и США постоянно занимались выяснением отношений, рассказал в интервью Украина.ру политолог Николай Злобин

Договорённости между РФ и США могут серьезно ограничить свободу рук украинских политиков, поставить их в рамки и не дать возможности манипулировать и страной, и игроками извне, поэтому Украине выгодны плохие отношения между Кремлем и Белым домом, полагает политолог.

«Украина, мне кажется, относится как раз к тем странам, которые хотели бы, чтобы Россия и Запад, Россия и США выясняли свои отношения бесконечно. Причем в истеричном конфронтационном стиле», — сказал Злобин.

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Николай Злобин: Украина заинтересована в конфронтации США и России © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб», и некоторых новостных российских сайтов.

При этом 13 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.