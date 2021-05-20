Договорённости между РФ и США могут серьезно ограничить свободу рук украинских политиков, поставить их в рамки и не дать возможности манипулировать и страной, и игроками извне, поэтому Украине выгодны плохие отношения между Кремлем и Белым домом, полагает политолог.
«Украина, мне кажется, относится как раз к тем странам, которые хотели бы, чтобы Россия и Запад, Россия и США выясняли свои отношения бесконечно. Причем в истеричном конфронтационном стиле», — сказал Злобин.
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Ранее США ввели новые санкции против РФ: с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.
Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб», и некоторых новостных российских сайтов.
При этом 13 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.