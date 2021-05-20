Россия и США на данный момент не доверяют друг другу больше, чем во времена холодной войны, поэтому речи о налаживании сейчас российско-американских отношений идти не может, рассказал в интервью Украина.ру политолог Николай Злобин

Американская и российская стороны подозревают друг друга в кознях, направленных на ущемление интересов другой стороны, полагает политолог.

«Кроме того, потеряно взаимное доверие, причём потеряно, похоже, очень надолго. Стороны сегодня не доверяют друг другу больше, чем в годы холодной войны», — сказал Злобин.

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Николай Злобин: Украина заинтересована в конфронтации США и России © РИА Новости, Нина Зотина

До этого в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.