Американская и российская стороны подозревают друг друга в кознях, направленных на ущемление интересов другой стороны, полагает политолог.
«Кроме того, потеряно взаимное доверие, причём потеряно, похоже, очень надолго. Стороны сегодня не доверяют друг другу больше, чем в годы холодной войны», — сказал Злобин.
Полный текст интервью читайте здесь
Ранее Байден предложил Путину встретиться летом в одной из стран Европы для обсуждения российско-американских отношений. В пресс-службе Кремля заявили, что на данный момент ведется обсуждение возможных сроков встречи. Американский лидер подчеркнул, что хотел бы увидеться с Путиным в июне.
До этого в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.