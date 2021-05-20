Основным распространителем русофобии в Финляндии и во всей Северной Европе является газета Helsingin Sanomat, которая занимается этим еще с 1930-х годов. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Туомасом Мурая, который заявил, что «тупость, безграмотность и глупость являются характерными чертами русского народа».

Эксперт пояснил, что советско-финскую войну 1939-1940 годов во многом провоцировал тогдашний министр иностранных дел Финляндии Элиас Эркко и его газета Helsingin Sanomat, которая с 1937 по 1939 год вела самую агрессивную антисоветскую пропаганду в Европе.

«Газета Helsingin Sanomat продолжает существовать и ведет агрессивную агитацию против России. Это все знают. Достаточно посмотреть, что они пишут. Это даже не местный уровень. Это очень опасный деятель во всей Северной Европе», — указал Бекман.

Собеседник издания добавил, что эта газета наряду с военным блоком НАТО и запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ является сегодняшним наследником Адольфа Гитлера, которых нужно ликвидировать.

Полностью интервью можно прочитать здесь.