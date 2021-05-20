И то, и другое легко уживается в американской политической культуре и не считается для США каким-то отклонением. Соединенные Штаты убеждены, что именно системный, целевой, проблемный, а не страноведческий подход к внешней политике является наиболее эффективным в современном мире, полагает политолог.
«Поэтому американский политический истеблишмент, Белый дом и сам Джо Байден относятся к Владимиру Путину именно так», — сказал Злобин.
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Ранее Байден предложил Путину встретиться летом в одной из стран Европы для обсуждения российско-американских отношений. В пресс-службе Кремля заявили, что на данный момент ведется обсуждение возможных сроков встречи. Американский лидер подчеркнул, что хотел бы увидеться с Путиным в июне.
До этого в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.