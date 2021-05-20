Сегодня некоторые историки высказывают мнение, что если бы СССР, желая отодвинуть финскую границу от Ленинграда, не пошел войной на Финляндию, то Финляндия поставляла бы Нацистской Германии медь, но не участвовала бы в войне на стороне Адольфа Гитлера.
Эксперт пояснил, что именно Элиас Эркко был основным виновником этой войны, поскольку невозможно одновременно редактировать антисоветскую газету и определять внешнюю политику страны.
«Именно он виновник этой войны. Потому что невозможно одновременно агитировать против Советского Союза и определять внешнюю политику страны. Даже финские историки называют эту войну «войной Эркко», потому что это был его проект. Это очень печальная история», — указал Бекман.
Собеседник издания добавил, что Финляндия во главе с Густавом Маннергеймом, Ристо Рюти и другими военными преступниками несет ответственность за блокаду Ленинграда и уничтожение мирного населения в Карелии.
Полностью интервью можно прочитать здесь.