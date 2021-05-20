Сегодня прямыми наследниками Адольфа Гитлера является военный блок НАТО и запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Адольфа Гитлера.

Эксперт пояснил, что именно Элиас Эркко был основным виновником этой войны, поскольку невозможно одновременно редактировать антисоветскую газету и определять внешнюю политику страны.

«Именно он виновник этой войны. Потому что невозможно одновременно агитировать против Советского Союза и определять внешнюю политику страны. Даже финские историки называют эту войну «войной Эркко», потому что это был его проект. Это очень печальная история», — указал Бекман.

Собеседник издания добавил, что Финляндия во главе с Густавом Маннергеймом, Ристо Рюти и другими военными преступниками несет ответственность за блокаду Ленинграда и уничтожение мирного населения в Карелии.

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