Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и профессор Андреас Виршинг призывали не пытаться переписать историю, а не забывать, что ответственность за преступления тех лет лежит исключительно на фашистской Германии.
Эксперт пояснил, что после войны одними из таких безумных проектов стали военный блок НАТО, причастного к уничтожению населения бывшей Югославии, а также запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ, которую почему-то поддерживают на Западе.
«Это, конечно, страшно. Это тоже наследники Гитлера. Их всех нужно ликвидировать. Только тогда мы сможем жить в мире, только тогда Вторая мировая война по-настоящему завершится», — подчеркнул Бекман.
В конце всегда побеждает справедливость, поэтому сегодня важно защитить историческую память в отношении великой победы и окончательно ликвидировать всех современных наследников Гитлера, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.