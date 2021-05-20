Нацистская Германия не могла победить во Второй мировой войне, поскольку ее планы были безумными, но, как любой безумный проект, затеи Адольфа Гитлера принесли миру много зла. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Хайко Маас и профессор Андреас Виршинг призывали не пытаться переписать историю, а не забывать, что ответственность за преступления тех лет лежит исключительно на фашистской Германии.

Эксперт пояснил, что после войны одними из таких безумных проектов стали военный блок НАТО, причастного к уничтожению населения бывшей Югославии, а также запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ, которую почему-то поддерживают на Западе.

«Это, конечно, страшно. Это тоже наследники Гитлера. Их всех нужно ликвидировать. Только тогда мы сможем жить в мире, только тогда Вторая мировая война по-настоящему завершится», — подчеркнул Бекман.

В конце всегда побеждает справедливость, поэтому сегодня важно защитить историческую память в отношении великой победы и окончательно ликвидировать всех современных наследников Гитлера, заключил собеседник издания.

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