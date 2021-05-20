Естественно, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер не мог взяться из ниоткуда, его финансировали определенные круги, информация об этом известна. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Хайко Маас и профессор Андреас Виршинг призвали не пытаться переписать историю, а не забывать, что ответственность за преступления тех лет лежит исключительно на фашистской Германии.

«Известно, что его финансировали определенные круги. Он не мог сам появиться из ниоткуда. Я, конечно, не могу назвать конкретные источники этого финансирования, чтобы избежать обвинений, но у Гитлера были инстанции, которые его финансировали и поддерживали. Обо всем этом можно узнать», — указал эксперт.

Бекман также отметил, что были страны-союзники, которые поддерживали Гитлера политически и морально, так как одних финансов было бы недостаточно для осуществления его безумного плана.

Нацистская Германия не могла победить, поскольку ее планы были безумными, но, как любой безумный проект, затеи Гитлера принесли миру много зла, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.