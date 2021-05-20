Фактически Вторая мировая война началась в 1933 году, когда Адольф Гитлер пришел к власти в Германии. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Хайко Маас и профессор Андреас Виршинг призвали не пытаться переписать историю, а не забывать, что ответственность за преступления тех лет лежит исключительно на фашистской Германии.

«Фактически война началась с самого прихода Гитлера к власти в 1933 году. Я думаю, что это ключевое событие. Его воля и его планы — главная причина этой войны. Тем более что он главный военный преступник и главный виновник произошедшего», — пояснил эксперт.

Естественно, что Гитлер не мог появиться из ниоткуда, его финансировали определенные круги, а также были страны — союзницы нацистской Германии, которые поддерживали ее и наравне с ней виновны во множестве преступлений, подчеркнул Бекман.

Войны можно было бы избежать только в том случае, если бы Гитлер был убит, но, к сожалению для человечества, он оставался в живых до мая 1945 года, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.