Беда Украины в том, что молодежь, которая выросла за 30 лет независимости, в лучшем случае помнит, что в Великой Отечественной войне сражались их деды, но не отцы. А отношение к дедам уже такое, более спокойное, чем к отцам. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua

«Вот ждали наши враги, или, как говорят сейчас, "западные партнеры", пока вырастет молодняк — для них это очень хорошая почва, чтобы насаживать свои новые праздники, новые понятия, новое отношение к происходящим тогда событиям. Наша задача — выстоять в этом, потому что это испытание, конечно. Испытание для нас и для наших детей», — пояснил он.

Быстряков отметил, что сегодня на Украине считается позорным фактом, что в 1941-1945 годах воевала одна большая семья, когда не делили на евреев, калмыков, татар и все были в равных условиях.

«Но я думаю, что время все расставит на свои места и таких заблудших будет учить Господь Бог — ухудшающимися условиями жизни, голодом. Есть те, кто в упор не замечают, что страна разваливается, что экономика на нуле, что люди уезжают отсюда, что старики находятся на грани нищеты. Такой народ достоин такого правительства и такого же отношения со стороны Господа Бога, я так считаю», — полагает композитор.

По его мнению, украинская власть прославляет коллаборационистов и забывает героев войны, потому что ей нужно доложить Западу, что она стала таким же проповедником западного образа жизни и западной философии, что совсем не так.

Тем не менее на Украине остается много адекватных людей, для которых важно не столько отпраздновать День Победы, выпив рюмку водки, сколько вспомнить своих предков, которые воевали, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.