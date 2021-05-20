На недавней сессии городского совета в Харькове творился настоящий беспредел, когда рассматривалось выделение 452 млн гривен на строительство дороги через рынок «Барабашово». Об этом рассказал лидер фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Харьковском городском совете Андрей Лесик в интервью изданию Украина.ру

Андрей Лесик: О политической ситуации в Харькове и подготовке к празднованию Дня Победы © Facebook, Андрей Лесик

«Это сколько же, посчитайте, койко-мест с кислородом можно было бы создать и реально принести пользу людям, вместо того чтобы финансировать дорогу через рынок. Для того чтобы кому-то навредить или что-то отжать», — негодует Лесик.

По его мнению, местные депутаты и дальше будут угождать киевской власти, лишь бы их не трогали, но это бездействие может привести к потерянным годам, потерянным жизням и обнищанию людей.

Собеседник издания добавил, что Харьков из процветающего промышленного города превращается в город, в котором людей просто может не быть работы, так как заводы закрываются, и люди рискуют лишиться всего.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.