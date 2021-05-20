Политик считает кощунством, что на этой же сессии обсуждался вопрос о том, чтобы выделить на борьбу с коронавирусом всего лишь 13 млн гривен, в то время как в больницах города не хватает свободных мест и кислорода.
«Это сколько же, посчитайте, койко-мест с кислородом можно было бы создать и реально принести пользу людям, вместо того чтобы финансировать дорогу через рынок. Для того чтобы кому-то навредить или что-то отжать», — негодует Лесик.
По его мнению, местные депутаты и дальше будут угождать киевской власти, лишь бы их не трогали, но это бездействие может привести к потерянным годам, потерянным жизням и обнищанию людей.
Собеседник издания добавил, что Харьков из процветающего промышленного города превращается в город, в котором людей просто может не быть работы, так как заводы закрываются, и люди рискуют лишиться всего.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.