Госдеп США 19 мая поставил в известность Конгресс Соединенных Штатов о том, что Белый дом решил не вводить новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники

«США не стали вводить новые санкции против трубопровода "Северный поток — 2"», — отмечает агентство.

Как уточняется, решение касается компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока — 2».

«Администрация Байдена введет, но сразу отменит санкции против находящейся в Швейцарии компании, контролирующей строительство газопровода "Северный поток — 2" от России к Германии», — цитирует «Интерфакс» сообщение агентства Bloomberg.

Хитрая рокировка санкциями: что Байден задумал сделать с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.