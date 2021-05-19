«США не стали вводить новые санкции против трубопровода "Северный поток — 2"», — отмечает агентство.
Как уточняется, решение касается компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока — 2».
«Администрация Байдена введет, но сразу отменит санкции против находящейся в Швейцарии компании, контролирующей строительство газопровода "Северный поток — 2" от России к Германии», — цитирует «Интерфакс» сообщение агентства Bloomberg.
Его источники передали, что в докладе Конгрессу госдеп сообщил, что Nord Stream 2 AG занимается подпадающей под санкции деятельностью в соответствии с законодательством США, но администрация Байдена решила отменить санкции по соображениям национальной безопасности.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики, Польша и Украина.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.