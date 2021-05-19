Киевская полиция усилила охрану специализированной школы №250 из-за угроз со стороны школьников в Telegram-канале «Колумбайн - возрождение», сообщила пресс-служба прокуратуры Киева 19 мая

По ее данным, 18 мая во время мониторинга интернета киберполиция обнаружила групповой чат под названием «Колумбайн — возрождение», участниками которого были 169 пользователей.

Полицейские обнаружили в чате сообщение: «Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда».

После этого другой участник данного чата опубликовал снимок ружья ИЖ 81 и добавил, что украл оружие у отца.

Стрельба в Казани: кто виноват в случившейся трагедии? © кадр из видео Украина.ру

Открыто уголовное производство и приняты меры по усилению охраны школы №250, добавили в ведомстве.

По их данным, автор сообщения о школе №250 уже установлен. Это 15-летний ученик другого учебного заведения столицы. По месту его жительства изъяты телефон и компьютер.

Школьник утверждает, что сообщение в чате он написал в шутку, а с автором поста о ружье не знаком.

Сейчас устанавливается личность и местонахождение пользователя, который выложил фото ружья.

«Колумбайн» — название американской школы, в которой в 1999 году двое подростков открыли стрельбу по учащимся. Жертвами той трагедии стали 12 учеников и один учитель, также застрелились сами нападавшие.