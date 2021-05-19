Участники переговоров по Донбассу подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ возле населенных пунктов Счастье и Золотое со стороны ДНР и ЛНР, заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович 19 мая

«Что касается открытия КПВВ, сегодня стороны подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ Счастье и Золотое», — цитирует Арестовича «Интерфакс-Украина».

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«Мы проанализировали расположение участков восстановления и объектов разминирования. Суть в том, что большинство таких мест находятся там, где требуется разминирование. Мы решили выработать единый документ и единую позицию в подгруппе по безопасности, которая бы обеспечила гарантии безопасности и разминирования участков, потому что группам, которые будут заниматься восстановлением объектов критической инфраструктуры, нужны гарантии, что мин и опасности там нет», — сказал чиновник.

При этом, по его словам, «переговоры политической подгруппы ТКГ по-прежнему в стагнации».