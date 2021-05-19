Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Марк Гарно на встрече обсудили ситуацию в Израиле и на Украине, сказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости 19 мая

«Они обсудили мировые вызовы, в том числе борьбу с COVID-19, климат и поддержание основанного на праве международного порядка, а также проблему суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также обсудили усилия по прекращению насилия в Израиле, на Западном берегу и в Газе», — цитирует агентство сообщение представителя Госдепа.