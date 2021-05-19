«Они обсудили мировые вызовы, в том числе борьбу с COVID-19, климат и поддержание основанного на праве международного порядка, а также проблему суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также обсудили усилия по прекращению насилия в Израиле, на Западном берегу и в Газе», — цитирует агентство сообщение представителя Госдепа.
По его словам, госсекретарь Блинкен также выразил признательность Канаде за лидерство в Западном полушарии в деле содействия стабильности и демократии в Никарагуа и Гаити.