Он потребовал провести очную ставку с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, потому что, по словам Семенченко, Медведчук якобы является владельцем телеканала «112».
«Если меня обвиняют в обстреле тех, кто финансировал терроризм, кто привёл террористов на нашу землю, то я предлагаю провести мне с Медведчуком очную ставку. Однако я нахожусь в камере, а он под домашним арестом», — сказал Семенченко.
Как известно, телеканал «112 Украина» принадлежит однопартийцу Медведчука Тарасу Козаку.
Последний вместе с Медведчуком проходит подозреваемым по делу о государственной измене, открытому Службой безопасности Украины.