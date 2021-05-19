В Печерском суде перед заседанием по делу о создании частной военной компании (ЧВК) и контрабанде оружия экс-командир добробата «Донбасс» Семен Семенченко сделал заявление по другому открытому против него делу - об обстреле из гранатомета телеканала «112 Украина»

Он потребовал провести очную ставку с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, потому что, по словам Семенченко, Медведчук якобы является владельцем телеканала «112».

«Если меня обвиняют в обстреле тех, кто финансировал терроризм, кто привёл террористов на нашу землю, то я предлагаю провести мне с Медведчуком очную ставку. Однако я нахожусь в камере, а он под домашним арестом», — сказал Семенченко.

Медведчука шаг за шагом выдавливают из политики: эксперты о преследовании оппозиции на Украине Тарасу Козаку.

Последний вместе с Медведчуком проходит подозреваемым по делу о государственной измене, открытому Службой безопасности Украины.