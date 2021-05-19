Ранее стало известно, что США 19 мая представят доклад Госдепартамента, в котором ввод санкций против «Северного потока 2» назван не соответствующим национальным интересам Соединенных Штатов.
«Мы используем время, которое у нас есть до следующего доклада (администрации США), чтобы совместно с нашими партнерами в Вашингтоне обсудить, что является самыми проблематичными частями этого проекта, прежде всего с точки зрения на тех, кто видит в этой связи угрозу. Это прежде всего Украина. Об этом мы будем сейчас говорить», — сказал Маас.
По его словам, такого рода переговоры Берлин неформально ведет с Вашингтоном постоянно в последние месяцы.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.