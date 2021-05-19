Власти Германии обсудят с американскими коллегами наиболее проблемные для отношений двух стран моменты проекта «Северный поток 2», в том числе в связи с Украиной, сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас 19 мая

Ранее стало известно, что США 19 мая представят доклад Госдепартамента, в котором ввод санкций против «Северного потока 2» назван не соответствующим национальным интересам Соединенных Штатов.

«Мы используем время, которое у нас есть до следующего доклада (администрации США), чтобы совместно с нашими партнерами в Вашингтоне обсудить, что является самыми проблематичными частями этого проекта, прежде всего с точки зрения на тех, кто видит в этой связи угрозу. Это прежде всего Украина. Об этом мы будем сейчас говорить», — сказал Маас.

Хитрая рокировка санкциями: что Байден задумал сделать с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.