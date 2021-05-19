«Обещаю в летний период провести вакцинацию двумя дозами пяти миллионов украинцев, провести 10 млн вакцинаций как минимум. Это то, что я гарантирую», — заявил Ляшко.
Также главный санитарный врач Украины предложил провести встречу, на которой можно будет обсудить вызовы и задачи, ставящиеся перед Минздравом. Основной своей целью на посту министра здравоохранения Ляшко видит борьбу с коронавирусом.
На вопрос депутатов Верховной Рады о том, что будет, если у Ляшко не получится выполнить свои обещания, он не ответил.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представление о назначении Ляшко главой Минздрава. 13 членов комитета поддержали его кандидатуру, 1 воздержался.
За день до этого Верховная Рада уволила экс-министра Максима Степанова. По словам Шмыгаля, бывший министр не обеспечил достаточный уровень вакцинации украинцев.