Украинские аграрии бьют тревогу: с 2017 года в стране стремительными темпами увеличивается популяция коричневого мраморного клопа Halyomorpha halys - карантинного вредителя, то есть одного из наиболее вредоносных насекомых. О непростой ситуации на днях рассказал на своих страницах журнал «Садоводство по-украински»

Родиной мраморного клопа считается Юго-Восточная Азия. С середины 1990-х гг. вредитель перебрался в США и Канаду, после чего его стали находить и в Европе, включая РФ. Везде, где обнаруживали данного клопа, аграрии терпели существенные убытки — вредоносное насекомое предпочитает молодые побеги и плоды большинства садовых культур. В 2017 году в Абхазии примерно половина всего урожая мандаринов была уничтожена именно коричневым мраморным клопом.

Данное насекомое на Украине впервые обнаружили в 2017 году. Уже спустя два года в Днепропетровской и Херсонской областях мраморный клоп уничтожил до 10% урожая яблок.

На сегодняшний день под угрозой прежде всего виноградники на юге страны, в частности в Одесской области. «Нас на фронте так не кормили»: украинский нацгвардеец купил колбасу с крысиными «запчастями» © Tom Stentler / flickr

«Вкус поврежденных [клопом] ягод ухудшается, они не развиваются и не созревают, поверхность становится бугристой, в местах прокола развиваются различные виды гнили», — приводит издание слова Людмилы Баранец из Национального научного центра «Институт виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова» и Василия Чебана, менеджера компании «Сингента».

Отмечается, что размножению клопа способствует жаркий климат, а также отсутствие естественных для этого вида насекомых врагов. В качестве последних для мраморного клопа обычно выступает паразитическая оса Trissolcus japonicus, обитающая в Азии. В США для борьбы с мраморными клопами даже проводят интродукцию этого вида, то есть его искусственное переселение и внедрение в местную экосистему.