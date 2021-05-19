Украинская телеведущая Ольга Фреймут, известная своими онлайн-уроками этикета, рассказала подписчицам, как поступать, если у них намечается свидание. Соответствующий пост ведущая разместила в Instagram 19 мая

«Не принимайте приглашение позднее чем за 48 часов до встречи. Вы девушка занятая. Цените свое время. На "уже на сейчас" — недоступны», — первым делом порекомендовала Фреймут.

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Но и в любое другое время эксперт по этикету рекомендует девушкам просить мужчин за собой зайти или заехать и при этом не стесняться тем, что ему, может быть, это неудобно.

«Возьмите с собой кошелек с наличными и кредитной картой. Господину следует платить, но если он вам не понравится, сможете рассчитаться и уйти», — добавила Фреймут.

По всей видимости, Фреймут знает, что советует. С первым гражданским мужем Нилом Митчеллом ведущая познакомилась в Великобритании, пара почти сразу съехалась, однако отношения дали трещину, и женщина осталась одна, уже будучи беременной.

Вернувшись в Киев, она познакомилась с режиссером Александром Ракоедом, его не остановило даже то, что Фреймут ждала второго ребенка от Митчелла.

Позже ведущая обвенчалась с новым возлюбленным, но официальный брак пара так и не оформила, и в итоге через несколько лет союз распался. В 2016 году ведущая заявила, что родила третьего ребенка и счастлива с гендиректором «Нового канала» Владимиром Локотко.

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Уроки этикета от Фреймут уже стали на Украине предметом шуток, пародировали ее даже коллеги: певицы Анастасия Приходько и Оля Полякова, ведущие Леся Никитюк и Владимир Остапчук. Но ведущая стойко продолжает обучать граждан своей страны правилам приличия, начиная от того, как пользоваться салфетками, заканчивая тем, как правильно приседать.

Кстати, в марте 2020 года ведущая получила диплом британской Академии этикета Debrett's.