На следующей неделе Украину во главе парламентской делегации посетит сопредседатель партии «Зеленые» Германии Роберт Габек. Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил в своем Twitter 19 мая

Немецкий эксперт Рар сказал, что будет с «СП-2», если к власти в Германии придут «зеленые» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Роберт Габек принял приглашение осуществить визит в Украину на следующей неделе. Впереди — встречи с руководством украинского государства и поездка на восток до линии разграничения. Это важнейший сигнал солидарности с Украиной», — написал он.

По словам посла, помимо Киева немецкая делегация также посетит Мариуполь.

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Співголова 🇩🇪Партії Зелених Роберт Габек прийняв запрошення здійснити візит до України вже наступного тижня. Попереду — зустрічі з керівництвом 🇺🇦держави і поїздка на Схід до лінії розмежування. Це — надважливий сигнал солідарності з українцями. Danke #RobertHabeck🙏🏻 pic.twitter.com/cnfAPvrq3y — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 19, 2021

В сентябре в Германии состоятся парламентские выборы. На сегодняшний день лидером симпатий являются «Зеленые». Партия выдвинула Анналену Бербок кандидатом в канцлеры.