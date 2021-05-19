Немецкий эксперт Рар сказал, что будет с «СП-2», если к власти в Германии придут «зеленые»
Немецкий эксперт Рар сказал, что будет с «СП-2», если к власти в Германии придут «зеленые»
© РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
«Сопредседатель партии "Зеленые" Германии Роберт Габек принял приглашение осуществить визит в Украину на следующей неделе. Впереди — встречи с руководством украинского государства и поездка на восток до линии разграничения. Это важнейший сигнал солидарности с Украиной», — написал он.

По словам посла, помимо Киева немецкая делегация также посетит Мариуполь.

В сентябре в Германии состоятся парламентские выборы. На сегодняшний день лидером симпатий являются «Зеленые». Партия выдвинула Анналену Бербок кандидатом в канцлеры.