«Сопредседатель партии "Зеленые" Германии Роберт Габек принял приглашение осуществить визит в Украину на следующей неделе. Впереди — встречи с руководством украинского государства и поездка на восток до линии разграничения. Это важнейший сигнал солидарности с Украиной», — написал он.
По словам посла, помимо Киева немецкая делегация также посетит Мариуполь.
‼️Breaking‼️— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 19, 2021
Співголова 🇩🇪Партії Зелених Роберт Габек прийняв запрошення здійснити візит до України вже наступного тижня. Попереду — зустрічі з керівництвом 🇺🇦держави і поїздка на Схід до лінії розмежування. Це — надважливий сигнал солідарності з українцями. Danke #RobertHabeck🙏🏻 pic.twitter.com/cnfAPvrq3y
В сентябре в Германии состоятся парламентские выборы. На сегодняшний день лидером симпатий являются «Зеленые». Партия выдвинула Анналену Бербок кандидатом в канцлеры.