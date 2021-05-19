Украинская телеведущая Регина Тодоренко, ставшая популярной благодаря программе «Орел и решка» на днях приняла участие в проекте канала «Пятница» под названием «ДНК-шоу». Анализ звезды на наследственные заболевания ошеломил не только зрителей, но и саму артистку

Ведущая шоу Лолита Милявская, получив результаты Тодоренко, сказала, что ее героиня является обладательницей гена, встречающегося у одного из ста тысяч человек.

Милявская призналась в общих запоях с Пугачевой © "Фактор-3"/Скриншот

А если говорить совсем просто, человек с таким недугом может сталкиваться с такими проблемами, как невозможность разжимать кулаки, закрывать открытый рот и тому подобное. Медики рекомендуют носителям этого гена заниматься растяжкой или йогой, чтобы в будущем избежать серьезных последствий.

Тодоренко удивилась полученным результатам, заявив, что каждое занятие в спортзале превращается для нее в пытку, а после тренировки даже может подниматься температура.

Блогер предположила, что именно из-за этой особенности ей пришлось делать липосакцию, так как другим способом ей никак не удавалось избавиться от жира на бедрах.

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Экс-ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко замужем за российским исполнителем Владом Топаловым, который является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».