Госдепартамент США 19 мая представит доклад по санкциям в отношении «Северного потока – 2», сообщает Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне

Ранее появлялась неофициальная информация о том, что США намерены отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, однако остаются нацеленными на то, чтобы не допустить ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию.

«Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций к компании и ее главе, относящимся к "Северному потоку – 2". Госдеп США в среду представит доклад по санкциям в отношении "Северного потока – 2"», — цитирует агентство анонимный источник.

«Северный поток – 2»: газопровод становится главной темой парламентских выборов в Германии, но может быть достроен до дня голосования © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.