Ранее появлялась неофициальная информация о том, что США намерены отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, однако остаются нацеленными на то, чтобы не допустить ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию.
«Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций к компании и ее главе, относящимся к "Северному потоку – 2". Госдеп США в среду представит доклад по санкциям в отношении "Северного потока – 2"», — цитирует агентство анонимный источник.
По его данным, в составленном по требованию конгресса отчете Госдепа говорится, что ввод санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее главы нанесет удар по интересам США.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.