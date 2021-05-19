Стефанчук подчеркнул, что после потери в 2012 году силы закона «О всеукраинском и местном референдумах» институт референдума Украины представлен лишь фрагментарно, а в процедурных аспектах было обнаружено создание правового вакуума.
«Учитывая это, возникла насущная необходимость в комплексном правовом регулировании вопросов подготовки и проведения местного референдума», — сказал первый заместитель главы Верховной Рады.
В связи с новым законом на местных референдумах теперь могут обсуждаться вопросы, которые касаются украинского хозяйства или же лучшего жизненного обеспечения на уровне административно-территориальных единиц.
На данный момент текста документа нет на сайте украинского парламента. Последним этапом прохождения законопроекта является его передача на рассмотрение высшему руководству.
Ранее, в феврале, Стефанчук заявил о создании концепции законопроекта «О местном референдуме» и подчеркнул, что текст документа по результатам дискуссий в рабочей группе еще будет дорабатываться.
До этого, в конце января, Верховная Рада приняла закон о референдуме. Данное решение было поддержано 58% украинцев, исходя из результатов опроса.