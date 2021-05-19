Юлию Мендель решили заменить на посту пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского из-за хейта и высоких требований главы государства. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк «КП в Украине» 19 мая

Зеленский остался без пресс-секретаря: названа причина © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Среди причин, почему Мендель покидает должность, Подоляк указал три пункта:

• крайне жесткий ритм работы с президентом: «Он работает 24/7 без перерывов. И все время хочет по-перфекционистски получать качественную работу. В таком режиме очень малое количество людей может работать постоянно»;

• хейт: «Ее хейтили по любому вопросу. Она профессионал, она точно понимает суть работы, быстро выполняет задания, эффективно коммуницирует с людьми в теневом формате. Но она попала под феерическую атаку и ботов, и ломов, и политически ангажированных субъектов, и каких-то ревнивых журналистов. Естественно, это сильно демотивирует»;

• уровень Мендель перешел «на ступеньку выше»: «Она уже должна была бы отойти от функционала пресс-секретаря и перейти в функционал, скажем так, человека, который имеет позицию по многим важным вопросам и высказывает ее от своего имени».

Подоляк также сообщил, что на пост пресс-секретаря президента есть 12-15 претендентов. Нового пресс-секретаря могут назначить ко Дню журналиста (6 июня), а пока Мендель остается на должности.