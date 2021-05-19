«Следователи территориального управления ГБР в Киеве провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, чиновники КГГА проигнорировали начало строительства шестиэтажного офисного помещения возле Киево-Печерской лавры, которое могло быть по закону не выше четырех. Также сотрудники администрации незаконно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.
Дело возбуждено по двум статьям: служебная халатность и злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия. Чиновникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Утром 18 мая правоохранители в экипировке пришли с обысками в дом мэра Виталия Кличко. Обыск вели на два этажа ниже квартиры градоначальника, однако сам он заявил, что камера видеонаблюдения зафиксировала силовиков и возле его двери. В связи с этим мэр выразил сомнение, что они пришли по другим делам.
Ранее Кличко заявил о давлении на киевское руководство и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за два дня обыски прошли в «Киевзеленстрое», в КП «Спецжилфонд», в «Киевавтодоре», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.