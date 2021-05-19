«Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», — констатировал парламентарий.
По его мнению, Киев в течение всего периода независимости стремится «уйти от любой ответственности».
В конце концов Россия поверила в то, «что Украина — несостоявшееся государство» и предъявлять ей претензии — «себя не уважать», считает Затулин.
Тем не менее, добавил депутат, «борьба за Украину не закончена» и «за умы украинцев тоже».