Россия допустила ошибку в двусторонних отношениях с Украиной в том смысле, что Кремль еще в 1990-е годы проводил неправильную политику в отношениях с Киевом. Об этом заявил замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин 19 мая в эфире радиостанции «Говорит Москва»

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

По его мнению, Киев в течение всего периода независимости стремится «уйти от любой ответственности».

В конце концов Россия поверила в то, «что Украина — несостоявшееся государство» и предъявлять ей претензии — «себя не уважать», считает Затулин.

Тем не менее, добавил депутат, «борьба за Украину не закончена» и «за умы украинцев тоже».