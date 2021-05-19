Депутаты Верховной Рады отказались проголосовать за создание временной следственной комиссии (ВСК) по делу «вагнеровцев», автором которой является лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. Заседание парламента 19 мая транслировал парламентский телеканал

За инициативу проголосовали 97 депутатов.

Вместе с тем Рада проголосовала за проект создания другой комиссии, автором которой являются депутаты из «Слуги народа». В рамках работы этой комиссии будут рассматривать и тему «вагнеровцев». Главой определили депутата от «Слуги народа» Марьяну Безуглую. Заместителем будет депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич. Проект поддержали 252 парламентария. «Вагнергейт»: факты и история вопроса

«Целью является установление фактов по поводу возможных противоправных действий представителей государственной власти Украины, направленных на сотрудничество с государством-агрессором и другую антиукраинскую деятельность», — говорится в тексте постановления.

«Голос» и «Европейская солидарность» в состав комиссии не вошли.

В июле прошлого года в Белоруссии задержали около 30 человек, якобы членов «ЧВК Вагнера». Украина отправила запрос на их экстрадицию, но Минск решил выдать их Москве. Сразу после этого появилась информация, что это была операция спецслужб. Отмечалось, что Украина намеревалась через авиарейс из Минска в Стамбул доставить их на работу в Южную Америку. Предполагалось, что самолет мог бы сесть в Киеве, а наемников бы арестовала украинская сторона. Госбюро расследований Украины завело несколько дел по факту срыва возможной операции по «вагнеровцам».

В начале октября регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссии. Однако тогда ВСК не создали.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал, что ВСК будет в частности расследовать историю с «вагнеровцами» и записи переговоров якобы между депутатом Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, которые будто бы имели место в 2014 году.