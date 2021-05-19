На карте Украины хватает населенных пунктов, названия которых вызывают как минимум недоумение, пишет львовское издание Lviv1256.com

Не хотите ли обзавестись домиком в Бухалово или Борщах? Или прописаться в Шнурках? А что если смотаться на выходные в Большие Пузырьки?

Ну хотя бы посетите, вероятно, толерантное село Терпение. Есть немало и других украинских населенных пунктов, названия которых не оставят вас равнодушными.

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Шнурки (Донецкая область) — наверняка должна существовать какая-то запутанная, как и сами шнурки, история, связанная с его появлением, однако пока отыскать ее не удалось.

Куклы (Волынская область) — на этой территории распространен сорняк куколь, который и послужил причиной возникновения названия данного населенного пункта, первое упоминание о котором относится к 16 веку.

Погоня (Ивано-Франковская область) — происхождение этого забавного названия неизвестно. Село является паломническим, на его территории находится монастырь Успения Божьей Матери, в котором хранится чудотворная икона.

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Женишковцы (Хмельницкая область) — казалось бы, где, как не здесь, девушкам искать мужчин. Но первое впечатление обманчиво: если взглянуть на последнюю перепись населения, то пенсионеров в селе больше, чем молодых кавалеров.

Терпение (Запорожская область) — свое название село получило в начале 19 века в память об устойчивости староверов, которые подвергались гонениям со стороны церковных властей.

Большие Пузырьки (Хмельницкая область) — еще один яркий топоним. В той же области кроме Пузырьков есть как минимум три десятка «больших» населенных пунктов: Большие Жеребки, Большие Юначки, Большой Жванчик и т.п.

Ширяево (Одесская область) — у современного человека название вызывает специфические ассоциации. В конце 18 века село имело статус важной транзитной зоны: через территорию Ширяево проходила дорога, соединявший Одессу с Подольем, Волынью и Балтой. По ней чумаки везли соль на продажу в большие города.

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Бухалово — непонятно, что руководило людьми, назвавшими свои поселки подобным образом, но в Украине целых два Бухалова: первое — в Полтавской области, второе — в Сумской.

Зады (Львовская область) — микроскопическое село в Дрогобычском районе. Согласно последней переписи населения, там живет 50 человек. Народ объясняет название тем, что поселение основано на «задах» хутора Волоща.

И как вишенка на торте — еще несколько экзотических поселков:

Каблуки (Черниговская область)

Шубы (Харьковская область)

Пояски (Житомирская область)

Лобковая Балка (Полтавская область)

Берегуйфалу (Закарпатская область)

Сукачи (целых два — в Киевской и Волынской областях)

Песец (Хмельницкая область)

Пуков (Ивано-Франковская область)

Падалки (Сумская область)