Депутаты Верховной Рады разблокировали подписание одного из законов, принятие которого необходимо для завершения земельной реформы. Трансляцию заседания парламента вел телеканал «Рада» 19 мая

Речь идет о законопроекте, который позволяет передавать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Ранее на рассмотрение депутатов подали 12 постановлений об отмене результатов голосования за соответствующий закон. Парламентарии не поддержали ни одно из них. Теперь спикер Дмитрий Разумков может подписать документ и отправить на окончательное утверждение президенту Украины Владимиру Зеленскому.

С 16 марта депутаты рассмотрели 3128 правок ко второму чтению документа. 28 апреля Рада приняла соответствующий проект закона. Принятие документа в зале сопровождалось криками «позор».

В Минагрополитики заявили о скором завершении земельной реформы

Создать большой рынок земли планировалось в 2020 году. Однако закон о запуске рынка земли, который должен побороть коррупцию, приняли только в апреле 2021. Он предусматривает отмену земельного моратория, но с определенными особенностями.

Теперь исключительно физические лица до 2024 года имеют право приобрести земли сельскохозяйственного назначения, но не больше 100 гектаров в одни руки. С 2024 года такое право будут иметь юридические лица, но до 10 тысяч гектаров.

Документом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.