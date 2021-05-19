Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский после завершения своего контракта намерен претендовать на должность главы правления «Укрзализныци». Об этом 19 мая сообщает издание «Дело»

Отмечается, что контракт Смелянского заканчивается в июне. При этом пока Кабинет министров не утверждал его отчет о работе «Укрпочты». Кроме того, утверждается, что при Смелянском ни одна реформа так и не была реализована. В «Укрпочте» ее нынешний глава сосредоточился на необходимости перевести выдачу пенсий в полностью безналичный расчет с дальнейшей приватизацией. Русская «Укрпочта»: на родине Зеленского вспыхнул языковой скандал © commons.wikimedia.org, Andrew J.Kurbiko

«Реальная причина такого вектора никогда не скрывалась: получить доступ к остаткам на счетах пенсионеров, а также к уникальной сети "Укрпочты (которая есть в каждом селе). Кроме того, постепенно фокус с доставкой посылок и писем как основного бизнеса стал переключаться на доставку пенсий, а бизнес-модель начали отстраивать исходя из ожидаемого повышения тарифов на эту услугу», — говорится в материале.

За пять лет на должности Смелянский несколько раз угрожал Кабмину, что «Укрпочта» прекратит доставку пенсий, если не будет повышен тариф.

Отмечается, что при Смелянском уже несколько лет «Укрпочта» остается убыточной. По итогам первого квартала 2021 года убытки составляют уже 168 млн грн (около 420 млн руб.). Кроме того, на украинский рынок Смелянскому не удалось завести американский Amazon.

Журналисты отмечают, что Смелянский имеет двойное гражданство — украинское и американское. Согласно официальной биографии, он учился в США с 1999 по 2005 год. Работал в американских юридических и аудиторских компаниях, а затем в российском филиале The Boston Consulting Group. В России Смелянский принимал участие в IPO «Промсвязьбанка» на Лондонской фондовой бирже и на ММВБ.