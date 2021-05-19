«Пресс-конференция будет оригинальна. Там будет идея, соответствующая идеи локация, будут смыслы. Президент относится к типу политиков, которые понимают, что такое символизм и как должна проходить презентация чего-либо. Он хочет построить отчет о двухлетии очень красиво и со смыслами: с входом в саму пресс-конференцию и с переходом потом к конкретным вопросам», — заявил он.
Кто станет модератором пресс-конференции, Подоляк не сообщил.
Большая пресс-конференция Зеленского, приуроченная ко второй годовщине его пребывания на этом посту, пройдет 22 мая на государственном предприятии, в конструкторском бюро «Антонов», которому 31 мая исполнится 75 лет. В связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ.
В октябре 2019 года Зеленский дал большой 14-часовой пресс-марафон, который прошел на фудкорте Kyiv Food Market и побил рекорд по продолжительности. С президентом пообщались почти 300 журналистов.
Вторая пресс-конференция Зеленского прошла 20 мая 2020 года в Мариинском дворце. Она длилась три часа. Число представителей средств массовой информации ограничили ввиду карантинных требований.