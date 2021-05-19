Президент Украины Владимир Зеленский готовит оригинальную пресс-конференцию ко второй годовщине инаугурации. Об этом 19 мая рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «КП в Украине»

«Задолжавший заемщик». Западноукраинский эксперт о том, что Россия сделает с Зеленским © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Кто станет модератором пресс-конференции, Подоляк не сообщил.

Большая пресс-конференция Зеленского, приуроченная ко второй годовщине его пребывания на этом посту, пройдет 22 мая на государственном предприятии, в конструкторском бюро «Антонов», которому 31 мая исполнится 75 лет. В связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ.

В октябре 2019 года Зеленский дал большой 14-часовой пресс-марафон, который прошел на фудкорте Kyiv Food Market и побил рекорд по продолжительности. С президентом пообщались почти 300 журналистов.

Вторая пресс-конференция Зеленского прошла 20 мая 2020 года в Мариинском дворце. Она длилась три часа. Число представителей средств массовой информации ограничили ввиду карантинных требований.