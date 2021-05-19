«В среду, 19 мая, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе со спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце находится с рабочей поездкой в Донецкой области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на въезде в Славянск Разумков и Мурниеце примут участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу памяти погибших военнослужащих во время военного конфликта в Донбассе.
В Авдеевке в 13:15 запланирован совместный подход спикеров к СМИ. Также подход ожидается в Краматорске с председателем Донецкой облгосадминистрации Павлом Кириленко.
Ранее Разумков заявил, что предоставит Мурниеце возможность самой посмотреть, что происходит на линии разграничения. Ранее Донбасс посетили министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.