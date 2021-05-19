Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце в среду посетят Донецкую область, где накануне состоялось открытие почетного консульства Латвии. Об этом 19 мая сообщается на сайте украинского парламента

«В среду, 19 мая, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе со спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце находится с рабочей поездкой в Донецкой области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на въезде в Славянск Разумков и Мурниеце примут участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу памяти погибших военнослужащих во время военного конфликта в Донбассе.

Украина приготовила свой план «кластеров» по Донбассу — СМИ © REUTERS, Serhiy Takhmazov Павлом Кириленко.

Ранее Разумков заявил, что предоставит Мурниеце возможность самой посмотреть, что происходит на линии разграничения. Ранее Донбасс посетили министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.