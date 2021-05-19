Супруга одного из ликвидаторов чернобыльской аварии Людмила Игнатенко подала в суд на американский телеканал HBO, который снял сериал «Чернобыль». Об этом 19 мая сообщила «КП в Украине»

ЧАЭС разберут по кирпичику. Экономическая подоплека сериала «Чернобыль» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Игнатенко стала известна по всему миру как одна из главных героинь сериала «Чернобыль», где была использована фамилия ее и ее мужа, ставшего одним из первых пожарных-героев Чернобыля и первых погибших ликвидаторов. Роль украинки в сериале исполнила Джесси Бакли.

По словам адвоката, из американской компании никто не обращался к женщине и не просил разрешения на использование личной информации.

«Она не была готова к тому, чтобы все воспоминания вернулись. В результате у моей подзащитной были нарушены обычные жизненные связи. Ее стали осаждать журналисты, знакомые решили, что она получила от фильма кукую-то выгоду. Людмила даже вынуждена была покинуть свою квартиру в Киеве и переехать жить к маме, пока все не уляжется», — рассказала защитница.

По словам Игнатенко, представители HBO с ней связывались и просили помочь в создании сериала, выступая в роли консультанта, но при этом никто не упоминал, что сериал будет показывать именно ее историю. Тем более что некоторые эпизоды искажают реальные факты.

Адвокат говорит, что сейчас женщина добивается от НВО компенсации морального ущерба. К украинским соответчикам претензия одна — прекратить транслировать фильм в том виде, в котором используются реальные имена Людмилы и ее мужа.

Защитница напомнила, что, согласно статье 296-й Гражданского кодекса Украины, использование имени физического лица в литературных и других произведениях как персонажа допускается только при его согласии.