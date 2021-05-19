Депутаты от «Европейской солидарности» и «Голоса» блокировали трибуну парламента, чтобы не дать принять присягу новоизбранному депутату Андрею Аксенову. Заседание парламента 19 мая вел телеканал «Рада»

Депутаты заблокировали трибуну, поэтому Аксенову пришлось присягать с места. Пока он зачитывал присягу, парламентарии скандировали: «Позор!»

Заместитель спикера Рады Елена Кондратюк объявила публичный запрос к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с тем, чтобы выяснить, действительно ли у Аксенова есть российский паспорт.

На выборах в Раду победил гражданин РФ и организатор референдума ДНР — журналист © Андрей Лубенский

На 50-м округе победил представитель политической партии «Порядок» Андрей Аксенов, который получил 65,46% голосов избирателей.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Денис Казанский в Facebook заявил, что Аксенов в 2014 году, будучи мэром Доброполья, содействовал организации референдума о самоопределении ДНР. Он также обнародовал видео, на котором, по его словам, местные жители благодарят Аксенова за поддержку ДНР.

В мае 2018 года прокуратура Донецкой области совместно с СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщили Аксенову о подозрении в служебном подлоге, подделке и использовании документов, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

По данным следствия, Аксенов посещал Крым. Краматорский городской суд 29 января 2019 года избрал Аксенову ночной домашний арест на два месяца в качестве меры пресечения.